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عدن - ياسمين التهامي - عاجل … مصدر طبي في صنعاء يكشف حقيقة اصابة موظف في منظمة دولية بفيروس كورونا “الجنسية + بلد القدوم”

حقيقة ما تناولته وسائل الإعلام اليوم عن إصابة موظف منظمة أممية تعمل بصنعاء, بفيروس كورونا.. وتبين للمجتمع اليمني التفاصيل من مصادرها بوزارة الصحة بصنعاء.. وكذلك تنشر جنسية المشتبه بإصابته والبلد القادم منه.



نفى مصدر طبي في العاصمة صنعاء تسجيل اي حالة اصابة بفيروس كورونا الجديد .

واكد المصدر في تصريح خاص ب”المجلة الطبية” أن موظف دولي قادم من ايطاليا والعراق خضع للفحص وتبين عدم اصابة الموظف الذي يحمل الجنسية العراقية ، ولا صحة لما تناقلته بعض المواقع الاخبارية.

جديد اب برس

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وفي ذات السياق أعلن متحدث اللجنة الفنية لمواجهة وباء كورونا د. عبدالحكيم الكحلاني، بوزارة الصحة بصنعاء خلو اليمن من أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا. منوها باستقبال “186 مواطنا يمنيا وصلوا من الصين والتأكد من سلامتهم بعد مراقبة وضعهم الصحي لمدة 14 يوما حسب الاجراءات المتبعة عالميا”.

وقال الدكتور عبدالحكيم الكحلاني، في تصريح صحافي ليل الأحد: إن “اليمن خالية تماما من فيروس كورونا ولم تسجل أي حالة اشتباه حتى الآن”.

الدكتور الكحلاني، أضاف: “اللجنة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة من الجهات الحكومية المعنية لمتابعة حالات الركاب الواصلين إلى اليمن عبر المنافذ البرية والجوية”.



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