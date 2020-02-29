شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة شهيرة في قناة العربية تفاجى الجميع وتقدم استقالته ومصدر يكشف السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة شهيرة في قناة العربية تفاجى الجميع وتقدم استقالته ومصدر يكشف السبب

تقدمت الإعلامية مها عبد الله، أمس الجمعة، باستقالتها إلى قناة العربية التي وافقت عليها، بعد أن عملت بها كمذيعة لمدة 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور لها على الشاشة من خلال برنامج " صباح العربية " . جديد اب برس Advertisements وقالت مها عبدالله، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تم قبول استقالتي من قناة ‎العربية.. كل الشكر والامتنان.. الحب والعرفان لهذا الصرح الاعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من أساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمس من أجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي.. إلى لقاء قريب " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة شهيرة في قناة العربية تفاجى الجميع وتقدم استقالته ومصدر يكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.