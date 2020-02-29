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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة ونجلة يصدر بيانً
أثار تغيب الفنان القدير عادل إمام عن حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية في حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، قلق الجمهور قبل أن يكشف نجله عن السبب.
حيث أوضح المُخرج رامي إمام أن غياب الزعيم بسبب إصابته بنزلة برد، مداعبا الحضور بالفيديو الذي نشرته "اليوم السابع": "مش كورونا".
جديد اب برس
وكشف رامي في تصريح لوكالة إرم أن والده يتعرض لأزمة صحية شديدة؛ بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل بناء على أوامر الأطباء.
وأكد رامي إمام أن والده انتهى تمامًا من تصوير مسلسله الرمضاني المؤجل من العام الماضي وهو"فالنتينو"، منوهًا إلى أن الحالة الصحية لوالده لم تستقر بعد لكنها غير مقلقة.
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