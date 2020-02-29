شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن وإعلان حالة الطوارى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن وإعلان حالة الطوارى
كشفت مصادر محلية عن وصول فيروس كورونا الجديد إلى اليمن واكتشاف أول حالة مصابة في الفيروس في العاصمة صنعاء بعد وصولها عبر مطار صنعاء الدولي الذي تهبط فيه وتستخدمه طائرات المنظمات الدولية والإغاثية.
وأكد مصدر محلي ثبوت اصابة الحالة بفيروس كورونا والمصاب موظف دولي يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه تم وضعه في الحجر الصحي بعد ما تم إخلاء البناية السكنية التي يعيش فيها في مبنى سكن موظفي الأمم المتحدة بمنطقة حدة.
جديد اب برس
ولفت المصدر المحلي إلى أن المصاب الحامل لفيروس كورونا كان قد وصل قبل أيام عبر مطار صنعاء الدولي وقد اختلط بعدد من المسؤولين والعاملين في المنظمات والمؤسسات في العاصمة صنعاء.
وأثارت الحالة موجة قلق واشتباه في اصابة عدد من اليمنيين والأجانب العاملين في مطار صنعاء وبقية المؤسسات الخدمية والمنظمات الدولية وآخرين بعد اختلاطهم بالمصاب لعدة أيام قبل اكتشاف وثبوت اصابته بالفيروس.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جماعة الحوثي أصدرت تعليمات مشددة بعدم النشر حول الموضوع والتكتم عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تسجيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن وإعلان حالة الطوارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.