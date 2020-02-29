شكرا لبحثكم عن خبر صورة لاتصدق من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هذه الصورة قد لايصدق كثيرون انها من مدينة عدن.

بقدرة قادر تحولت جولة عامة وسط الطريق العام الى مقلب قمامة.

الدوار الذي يقع بحي الممدارة الجديدة وبدلا من ان يكون موقعا جماليا تدور حوله السيارات تحول الى مقلب قمامة.

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تبدو الحادثة صادمة الى حدا كبير لكنها تعكس واقع المدينة الغارق في الفوضى.

من ماجد عزان.