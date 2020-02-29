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صورة لاتصدق من عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - هذه الصورة قد لايصدق كثيرون انها من مدينة عدن.

بقدرة قادر تحولت جولة عامة وسط الطريق العام الى مقلب قمامة.

الدوار الذي يقع بحي الممدارة الجديدة وبدلا من ان يكون موقعا جماليا تدور حوله السيارات تحول الى مقلب قمامة.

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تبدو الحادثة صادمة الى حدا كبير لكنها تعكس واقع المدينة الغارق في الفوضى.

من ماجد عزان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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