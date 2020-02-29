شكرا لبحثكم عن خبر عاجل تأجيل موعد نقل الطلاب اليمنيين من الصين الى الامارات الى هذا التاريخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان عملية نقل طلاب اليمن من الصين التي كان مقرر ان تتم الرحلة فجر الاحد تأجلت الى اليوم الثلاثاء القادم.

وحسب المصادر ان الرحلة تم تأجيلها الى ال3 من مارس وفقا لا شعار السفارة للطلاب اليمنيين في ووهان حسب تعليمات من الخارجية والسفارة الاماراتية حتي استكمال الترتيبات اللازمة لاستقبالهم.

ويعيش نحو 178 فرداً من الطلاب وعائلاتهم في مدينة ووهان حيث مركز انتشار الفيروس كورونا.

ولا يزال نحو 2300 طالب يمني في الصين من بين خمسة آلاف طالب حيث غادر بقية الطلاب على حسابهم الخاص مع عطلة رأس السنة وقبيل بداية انتشار الوباء ومع الأيام الأولى لانتشاره.