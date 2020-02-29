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عاجل تأجيل موعد نقل الطلاب اليمنيين من الصين الى الامارات الى هذا التاريخ

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان عملية نقل طلاب اليمن من الصين التي كان مقرر ان تتم الرحلة فجر الاحد تأجلت الى اليوم الثلاثاء القادم.

وحسب المصادر ان الرحلة تم تأجيلها الى ال3 من مارس وفقا لا شعار السفارة للطلاب اليمنيين في ووهان حسب تعليمات من الخارجية والسفارة الاماراتية حتي استكمال الترتيبات اللازمة لاستقبالهم.

ويعيش نحو 178 فرداً من الطلاب وعائلاتهم في مدينة ووهان حيث مركز انتشار الفيروس كورونا.

ولا يزال نحو 2300 طالب يمني في الصين من بين خمسة آلاف طالب حيث غادر بقية الطلاب على حسابهم الخاص مع عطلة رأس السنة وقبيل بداية انتشار الوباء ومع الأيام الأولى لانتشاره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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