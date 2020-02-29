شكرا لبحثكم عن خبر ورد الأن ضربة قاسمة يتلقاها الحوثي من هذه الجبهة .." تفاصيل عاجلة " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من مسلحي جماعة الحوثي بينهم قيادي مصرعهم ، اليوم السبت، في معارك عنيفة تدور بمديرية الغيل في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن)

وقالت مصادر عسكرية، إن قائد الخلايا النائمة لجماعة الحوثي في قرية الغيل، المدعو" خالد بن لعور الشريف" قتل مع عدد من عناصره في المعارك التي تدور في المنطقة.