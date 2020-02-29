شكرا لبحثكم عن خبر ورد الأن ضربة قاسمة يتلقاها الحوثي من هذه الجبهة .." تفاصيل عاجلة " والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من مسلحي جماعة الحوثي بينهم قيادي مصرعهم ، اليوم السبت، في معارك عنيفة تدور بمديرية الغيل في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن)
وقالت مصادر عسكرية، إن قائد الخلايا النائمة لجماعة الحوثي في قرية الغيل، المدعو" خالد بن لعور الشريف" قتل مع عدد من عناصره في المعارك التي تدور في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الأن ضربة قاسمة يتلقاها الحوثي من هذه الجبهة .." تفاصيل عاجلة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.