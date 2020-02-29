شكرا لبحثكم عن خبر قوات "اليافعي" تقتحم ميناء الزيت في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سيطرت قوات من المقاومة الجنوبية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، على ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن بمديرية البريقة، غرب محافظة عدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر عمالية بميناء الزيت إن قوات تابعة للقيادي في المقاومة الجنوبية “أبو همام اليافعي” اقتحمت الميناء ومنعت تفريغ البواخر المحملة بالنفط، تحت ذريعة منع احتكار استيراد وتوريد المشتقات النفطية.

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وكانت قوات بقيادة أبو همام، تواجدت قبل يومين أمام ميناء الزيت وقطعت الطريق الرئيسي المؤدي إليه، مهددًا بالسيطرة على الميناء ما لم يتم وضع حد لاحتكار توريد الوقود حسب تصريحات صحفية نقلت عنه .

وأشار أبو همام، في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، “إلى أن الشعب الجنوبي، عانى من انقطاع الكهرباء، وتردي الخدمات العامة، بسبب احتكار المشتقات النفطية، متهماً الحكومة اليمنية بممارسة الفساد ومعاقبة المواطنين الجنوبيين”.

يشار أن القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على مدينة عدن وتدير كافة المرافق الحكومية منذ أغسطس الماضي، إلا أنها لم تستطع توفير الخدمات العامة والأساسية للمواطنين.