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شكرا لبحثكم عن خبر عـــاجل سقوط طائرة جديدة في محافظة الجوف اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثية الانقلاب في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وقالت مصادر محلية، ان جنود من قوات الجيش تمكنوا من إسقاط الطائرة الحوثية المسيرة أثناء تحليقها في سماء مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف اليوم.
وتشهد محافظة الجوف منذ 18 يناير الماضي، مواجهات وصفها مراقبون عسكريون، بـ"العنيفة" بين قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية.
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