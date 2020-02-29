شكرا لبحثكم عن خبر بارقة أمل.. الصين تكشف عن لقاح ضد كورونا نهاية إبريل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الصين إنها سوف تعلن نتائج الاختبارات المعملية والتجارب الخاصة باللقاح المقاوم لفيروس كورونا بنهاية شهر إبريل القادم، بحسب ما ورد في تغريدة نشرها حساب "كويك تايك" QuickTake التابع لبلومبيرغ Bloomberg. QuickTake by Bloomberg ✔@QuickTake ✔@QuickTake Advertisements China says it will announce the results from clinical trials of an experimental #coronavirus drug in late April ٦٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك فالسباق لإيجاد علاج للفيروس، الذي يسبب هلعا حول العالم، يحتدم، حيث أعلنت السلطات الصينية أنه يتم حاليا إجراء الاختبارات على العقاقير التجريبية لمعالجة الفيروس في مدينة ووهان الصينية، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الاختبارات في 27 أبريل.

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