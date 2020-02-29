شاهد: عدن تبدأ خطوات مقاومة كورونا . صورة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ارتدى مواطنون ورجال مرور كمامات طبية لاول مرة في مدينة عدن تحسبا لوباء الكورونا.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:بدأنا ارتدى الكمامات كاجراء احترازي لوباء الكورونا حيث ان الحكومة اليمنية لم تقدم شيء بل انها لن تعلن عن الوباء.
واضافوا:الاوبئة تنتشر في عدن وسط صمت التحالف والشرعية.
ياتي ذلك وسط انباء عن اكتشاف حالة مصابة في صنعاء لمسؤول بمنظمة دولية حيث قدم الى صنعاء قبل ايام وهو حامل للفيروس.
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