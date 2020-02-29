شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: عدن تبدأ خطوات مقاومة كورونا . صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتدى مواطنون ورجال مرور كمامات طبية لاول مرة في مدينة عدن تحسبا لوباء الكورونا.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:بدأنا ارتدى الكمامات كاجراء احترازي لوباء الكورونا حيث ان الحكومة اليمنية لم تقدم شيء بل انها لن تعلن عن الوباء.

واضافوا:الاوبئة تنتشر في عدن وسط صمت التحالف والشرعية.

ياتي ذلك وسط انباء عن اكتشاف حالة مصابة في صنعاء لمسؤول بمنظمة دولية حيث قدم الى صنعاء قبل ايام وهو حامل للفيروس.