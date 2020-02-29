شكرا لبحثكم عن خبر المقاومة الجنوبية توقف ضخ النفط من سفينة تابعة للعيسي وتطالب بكسر الاحتكار وفتح باب المنافسة الحرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص

أوقفت المقاومة الجنوبية بعدن بقيادة "أبو همام البعوة" ومعها المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد ضخ المشتقات النفطية من سفينة تابعة للمتنفذ "أحمد العيسي" مطالبة فتح السوق والمنافسة الشريفة أمام التجار الجنوبيين وكسر الاحتكار.

وأقدمت المقاومة الجنوبية على هذه الخطوة بعد قيام المتنفذ العيسي والجبواني وزير النقل بمنع دخول سفينة تابعة لتاجر جنوبي تحمل 35 ألف طن من مادة البترول بعد استيفائها كافة الشروط ودفع رسوم الجمارك ما يعادل 2 مليار ريال يمني، وكانت في الغاطس وأفرغت 5 ألف طن ومن ثم تم إخراجها من الغاطس بالقوة بأوامر من المتنفذ العيسي ووزير النقل صالح الجبواني.

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واستنكرت المقاومة الجنوبية هذه الخطوة المستفزة التي تشرعن الاحتكار وتقوم بتطفيش التجار المنافسين وتكبيدهم خسائر باهضة.

وذكر مصدر أن الباخرة التي تم إخراجها من الغاطس تقوم بدفع مبلغ 25.000$ ألف دولار بشكل يومي رسوم التأخير.

وسبق وأن قام العيسي بإيقاف شركة البسيري وعدد من الشركات المحلية التي أرادت المنافسة مستخدماً نفوذه في السلطة وقربه من صناع القرار، ليظل محتكراً لسوق المشتقات النفطية.