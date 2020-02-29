شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. كورونا وصل صنعاء رسميا عبر الامم المتحدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر خاص يؤكد تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا في صنعاء.
المصاب موظف دولي يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة، وقد وصل قبل أيام عبر مطار صنعاء وثبت بأنه حامل للفيروس، وقد اختلط بعدد من المسؤولين والعاملين في المنظمات بصنعاء وهو الآن في حجر صحي بعدما تم اخلاء البناية السكنية التي يعيش فيها (مبنى سكن موظفي الأمم المتحدة بمنطقة حدة) ويشتبه ان يكون هناك يمنيين او اجانب يعملون في المطار او في المنظمات او آخرين قد اصيبوا بالفيروس بعد الاختلاط بالمصاب.
واصدرت جماعة الحوثي تعليمات مشددة بعدم النشر حول الموضوع والتكتم عليه.
واذا حصلت على معلومات اكثر سأوافيكم
وانا انشر هذا المنشور براءة للذمة ولم استطع الصمت واتمنى من الله ان يحفظ الشعب اليمني من كل سوء.
من صفحة المهندس يسري الاثوري
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