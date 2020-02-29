الإنتقالي يناقش مع وزير خارجية السويد تمثيل المرأة الجنوبية في أي مفاوضات للسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365

ناقشت رئيسة دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، المحامية ذكرى معتوق، مع وزيرة خارجية مملكة السويد السيدة آن ليندي، موضوع تمثيل المراة الجنوبية في اي عملية للتفاوض لإحلال السلام ومشاركة المرأة سياسيا ً.



وتطرق النقاش الذي ضم عضو الجمعية الوطنية عيشة طالب ونخبة من نساء الجنوب بالسفيرة السويدية، إلى عدد من المواضيع ذات الصلة بحقوق المرأة ودورها البناء في إرساء دعائم اي عملية ديمقراطية .

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وسلمت معتوق السيدة آن ليندي مجموعة من التقارير الحقوقية عن اوضاع حقوق الانسان في الجنوب والجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي في الحفاظ على تلك الحقوق .

وكذا الجهود التي تبذلها دائرة حقوق الإنسان في توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق الجنوب وشعبه ورفعها إلى الجهات الدولية .

ودعت معتوق في اللقاء الى المزيد من مثل هذه الزيارات إلى الجنوب من قبل كافة سفراء الدول الأوربية ، مثمنة الجهود التي تبذلها دولة السويد في دعم قضايا المراة ورفضها للانتهاكات التي وقعت في حق الجنوبيين .

وأكدت أن لقاء وزيرة الخارجيةالسويدية بقيادة المجلس الانتقالي ودائرة حقوق الانسان فيه أمر بالغ الدلالة من حيث اضطلاع العالم الخارجي بالقضية الجنوبية