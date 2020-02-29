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الكشف عن آخر مستجدات الغيل بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الكشف عن آخر مستجدات الغيل بالجوف

الجوف - الخليج 365

كشفت مصادر محلية في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، بآخر مستجدات المعارك في مديرية الغيل.

 

وطبقاً للمصادر، فإن  الحوثي يحاول الهجوم على الغيل؛ لكنه فشل ثم تحركت خلاياه في قرية مركز الغيل بقيادة خالد بن لعور الشريف وعزان الشريف وتم القضاء على القيادي الأول.

 

وتقول المصادر، إن المواجهات على القرية فقط والتي تعتبر معقل للحوثي منذ سنوات أما الغيل بكل مناطقها في يد الجيش وتم البث فضائياً لبعض المراسلين "كمحمد العرب"والفضائية اليمنية" من مركز الغيل".

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وكان القيادي الحوثي أبومحمد القاسمي قد وقع أسيراً في أيدي أفراد الجيش،وتم نقلة للمستشفى لتلقي العلاج.

 

كما وقع طقم للمليشيا بما علية في الأسر من قبل الأفراد اثناء فقدانهم طريق العودة لمواقعهم.

 

ومنذ خمسة عشر يوماً من تسويق الأكاذيب أسقط الحوثي مديرية الغيل أكثر من8 مرات وآخرها بالإمس ولكن أبت الغيل إلا أن تظل شامخة جمهورية تعانق جبال حام وجبال خب الشعف ولازال يكذب الحوثي وينتحر على أطراف الغيل وإنتحار هستيري ويسقط في محارق لاينجو منها أحد

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