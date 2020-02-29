لملس يبحث مع وزيرة خارجية السويد مسار العملية السياسية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

بحث أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، أول أمس، مع وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، والمبعوث السوديي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيتر سيمنبي، وسفير السويد لدى اليمن، نيكلاس تروفي، مسار العملية السياسية في اليمن .



وتطرق اللقاء إلى مناقشة المستجدات التي تشهدها وخاصة في ظل الجهود الأممية الرامية لإنها الأزمة والصراع في اليمنط وكذا الجهود الإقليمية التي تدفع نحو تصويب الاوضاع السياسية في إطار المناطق المحررة.

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وأوضح الأمين العام للسيدة آن ليندي أن المجلس الانتقالي الجنوبي، حرص خلال الفترة الماضية على التعاطي الإيجابي والبناء للمساهمة في مساعدة الجهود الأممية لإحلال السلام، وكذا التعاطي مع جهود الأشقاء في التحالف العربي وتوقيع اتفاقية وخارطة طريق مؤقتة بين المجلس الانتقالي والحكومة برعاية وإشراف المملكة العربية السعودية والتي من شأنها أن تسهم وتمهد للجهود الأممية لاستعادة مسار العملية السياسية واستكمال مساعيها لإحلال السلام الشامل .

واستعرض الأمين العام أمام السيدة آن ليندي العقبات التي تضعها تيارات متشددة داخل الحكومة اليمنية لإعاقة تنفيذ الاتفاق ،مشيرا إلى أن هذه الأطراف هي من تدفع نحو أطالة أمد الحرب والاستثمار والتجارة من خلاله .

وأكد أن المجلس الانتقالي عازم وحازم مع القيادة الحكيمة للملكة العربية السعودية على تنفيذ وتطبيق الاتفاق والدفع نحو تطبيع الحياة ومعالجة الأوضاع السياسية والإقتصادية والتمهيد للانخراط في العملية السياسية النهائية للوصول إلى تسوية تنهي الصراع وتؤسس لسلام دائم ومستدام