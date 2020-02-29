تدهور الحالة الصحية لرئيس جامعة العلوم المُختطف لدى الحوثيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 صنعاء - الخليج 365 تدهورت الحالة الصحية لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا المُختطف لدى مليشيا الحوثي منذ أيام.

وأفادت مصادر "الخليج 365"، بأن أنباء تحدثت عن تدهور الحالة الصحية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان، المختطف من مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تمنع تلقيه الأدوية الخاصة به. Advertisements وفي الـ12 من فبراير، عاودت مليشيا الحوثي، اختطاف الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا. وتعد جامعة العلوم كبرى الجامعات الأهلية في اليمن. وفي تفاصيل عملية الاختطاف، ذكرت المصادر، أن المليشيات اختطفت، من منزله في صنعاء ، بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه من سجونها

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