قيادي في النخبة يكشف عن رصد مخطط إخواني لإجتياح عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

كشف قيادي بارز في قوات النخبة الشبوانية عن مخطط لميليشيا الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، يستهدف إجتياح العاصمة عدن مرة أخرى .



وقال قائد اللواء الرابع في النخبة الشبوانية المقدم وجدي باعوم، خلال حديثه في برنامج "منصة حوار"، أنه تم رصد مخطط لميليشيا الإصلاح ينوون من خلاله إلى اقتحام العاصمة عدن .. مؤكداً في الوقت نفسه استعداد كافة القوات والأحزمة الأمنية للتصدي لأي عدوان من جانب ميليشيا الإخوان بهدف السيطرة على الجنوب والقضاء على المجلس الانتقالي .

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وشدد باعوم أن أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو مشروع شعب ويسعى لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية واستعادة الدولة .. مستعرضاً تفاصيل أحداث أغسطس الماضي في شبوة، وعبث ميليشيا الإصلاح بالأوضاع في شبوة منذ تربع الإخوان بقيادة المحافظ محمد بن عديو على قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة وإيجادها قوات حزبية مناهضة لقوات النخبة الشبوانية والتحالف العربي .

وقال أن تلك الميليشيات الإخوانية البعيدة كل البعد عن مسمى الجيش الوطني قامت بنهب وسلب الممتلكات العامة والخاصة وعودة الفوضى والقلق لدى المواطنين في شبوة.

ونوه باعموم بدور قوات النخبة الشبوانية بدعم من التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على انتشار السلاح ومحاربة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية في شبوة .. مجدداً التأكيد على التزام قوات النخبة الشبوانية باتفاق الرياض واحترامها للاتفاقيات والمواثيق والعهود، وأن قوات النخبة ليست انتقامية وتطمح لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب.

ولفت باعوم، إلى أنه حالياً تتواجد قوات النخبة الشبوانية ممثلة باللواء الأول في معسكر بلحاف واللواء الخامس في معسكر العلم، وأنه من المقرر أن يتم تجميع باقي الألوية بأقرب وقت وفقاً لترتيبات اتفاق الرياض، كما استغرب قدوم ميليشيات الإخوان من مأرب إلى شبوة بدلا من التوجه صوب نهم مستغلة بذلك دعم التحالف .. مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار ركضهم وراء ثروات شبوة