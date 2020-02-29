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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختطاف سادس لمدير أحد مستشفيات البيضاء من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
البيضاء - الخليج 365
اختطفت مليشيا الحوثي مدير أحد مستشفيات البيضاء الواقعة تحت سيطرتها.
وذكرت مصادر محلية، أن عناصر من ميليشيا الحوثي اختطفت مالك ومدير مستشفى “القيسي” التخصصص بمدينة البيضاء، الدكتور محمد القيسي، واقتادته إلى أحد معتقلاتها في مدينة رداع بنفس المحافظة.
وأوضح المصدر ان اختطاف القيسي، تعد الحادثة السادسة التي يتعرض لها من قبل ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن الاختطاف “بغرض الابتزاز”، حسب تعبيره.
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