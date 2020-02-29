الخارجية السويدية: الوضع في اليمن متدهور

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات



أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي أن هناك خطراً كبيراً من تدهور الوضع في اليمن، لكنها شددت في الوقت نفسه على وجود قوى تعمل من أجل السلام، مشيرة بذلك إلى العديد من النسوة اللواتي كرسن حياتهن من أجل السلام.

وأكدت ليندي، أن الشعب اليمني يستحق التزام العالم الخارجي، خصوصاً مع وجود أكثر من 24 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في بلد يعيش فيه 28 مليون نسمة كما تقول.