جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف



لقي قياديان بارزان من مرتزِقة العدوان مصرعَهما، اليوم، بنيران الجيش واللجان الشعبية في الجوف. وأفاد مصدر عسكري بان القيادي المرتزِق “العميد الركن عبدالغني علي الدعوس” ركن ما يسمى تسليح المنطقة العسكرية السادسة سقط صريعاً خلال عملية نفذتها قـوات الجيش واللجان في إحدى جبهات المحافظة. كما لقي القيادي المنافق العقيد محمد غبير مصرعَه بنيران الجيش واللجان الشعبيَّة، خلال مواجهات في المحافظة عينها؛ بحسب المصدر يشار إلى أن مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يتكبدون خسائر بشرية ومادية كبيرة بعمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمختلف جبهات التصدي للغزو والاحتلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مصرع قيادات للمرتزقة في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.