شكرا لمتابعة خبر عن بعد الكشف عن هذا السر الخطير..كل افراد عائلة حسني مبارك يجهشون بالبكاء ويتذكرون الرئيس الراحل علي عبد الله صالح لهذا السبب الصادم ( صورة نادرة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد الكشف عن هذا السر الخطير..كل افراد عائلة حسني مبارك يجهشون بالبكاء ويتذكرون الرئيس الراحل علي عبد الله صالح لهذا السبب الصادم ( صورة نادرة )

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكشف عن هذا السر الخطير..كل افراد عائلة حسني مبارك يجهشون بالبكاء ويتذكرون الرئيس الراحل علي عبد الله صالح لهذا السبب الصادم ( صورة نادرة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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