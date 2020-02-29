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صنعاء - ياسمين الخيامي - ملياردير سعودي يباغت المغتربين ويثير جنونهم بهذا الاعلان الصادم ..شاهد المفاجئة الصادمة وغير المتوقعة التي حدثت بعد نشر الاعلان المثير للجدل

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