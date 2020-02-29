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صنعاء - ياسمين الخيامي - 2 من المغتربين يصعقان الشعب السعودي بعمل مرعب لا يخطر على بال ابليس نفسه ( شاهد الفيديو الذي هز المملكة من اقصاها الى اقصاها واثار رعب الجميع )

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