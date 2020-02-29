شكرا لبحثكم عن خبر بالوثائق والصور : مواطن يمني يرفض (200) مليون ريال تعويض عن خطأ طبي تعرض له ولده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفض والد شاب تعرض لخطأٍ طبي في إحدى المستشفيات الخاصة بصنعاء، قبول تعويض مالي ب 200 مليون ريال؛ نظير ما تعرض له نجله من مضاعفاتٍ بسبب ذلك الخطأ الطبي(فشل عملية جراحية).

وكانت محكمة بصنعاء قد قضت مؤخراً، بمعاقبة مستشفى النخبة الخاص، بالاضافة إلى الطبيب الذي أجرى العملية وفني التخدير، بدفع مبلغ مائتي مليون ريال للمواطن فائد البدوي، بسبب خطأ طبي تعرض له نجله محمد، بعد فشل العملية التي أدت إلى شل حركته بالكامل، وأصبح مقعداً.

ورفض فائد البدوي قبول المبلغ وطالب المستشفى والأطباء المسئولين بأخذ المبلغ ومنحه أحد أولادهم ليدركوا أن صحة الولد لا تقدر بأي ثمن، وقال: "من يرضى بأن يبيعني ابنه بهذه الملايين وأنا أشتريه؟".

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وأشار البدوي إلى أنه باع منزلين في تعز، وخسر ملايين الريالات على ابنه، الذي يرقد حالياً في إحدى مستشفيات الهند ليواصل علاجه، وأن ولده يحتاج يومياً إلى جرعات خاصة بالأعصاب ومحاليل تكلف أمولاً باهضة.

لافتاً إلى أن عائلته أصبحت مشردة ومشتتة ما بين صنعاء وتعز بعد أن باع كل ما يملك لعلاج نجله الذي كان يدرس في كلية الهندسة، وكان يسعى لتقديم شيء لوطنه ومجتمعه ويخدم الناس.