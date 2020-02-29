شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن حقيقة مقتل رئيس هيئة الاركان العامة في الجوف (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر ميدانية ومحلية بمحافظة الجوف، عدم صحة خبر مقتل رئيس هيئة الأركان العامة السابق الفريق بحري عبدالله النخعي، مع عدد من ضباط الجيش الوطني والقوات السعودية، الذي تناقله الحوثيون عبر مواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي مساء اليوم.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمراسل " أحداث نت " أن ذلك الخبر المتداول من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، عار عن الصحة، وهدفه محاولة رفع معنويات عناصرها المنهارة في جبهات القتال في نهم والجوف ومأرب. كما نفت المصادر ذاتها وقوع أي استهداف صاروخي لمبنى الأمن السياسي بمحافظة الجوف، الذي زعمت المليشيات مقتل الفريق بحري النخعي وضباط آخرين يمنيين وسعوديين فيه.