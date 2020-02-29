شكرا لبحثكم عن خبر سالم صالح محمد في أول ظهور: الوحدة أنتهت وصالح والبيض اتفقوا عليها في النفق والحزب الاشتراكي لن يعود وأؤيد يمن من 3 أقاليم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد غياب دام لفترة طويلة، وفي ظهر مفاجئ، وجه عضو مجلس الرئاسة السابق القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني سالم صالح محمد، رسالة هامة للرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي - المدعوم إماراتياً - في سياق حوار تلفزيوني رصده " أحداث نت " اليوم على قناة الإمارات، قال فيها "اتقوا الله في شعبكم ابحثوا عن شيء واحد وابحثوا عن الهدف السامي للناس وشعبنا الصابر بإيقاف الحرب".

وأكد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي "أن الحزب الاشتراكي والشعب في الجنوب كانوا مع الوحدة، ولا احد يستطيع ان ينكر هذ الأمر وحقيقة التواصل بين الشمال والجنوب، وكان هناك من يناضل من عدن ضد الامام وآخرون في صنعاء يناضلون ضد الاستعمار".

وأوضح سالم صالح في حوار لبرنامج "منصة حوار" بتلفزيون الامارات، أن الحزب الاشتراكي اليمني شكل لجنة برئاسته وعضوية المهندس حيدر أبوبكر العطاس ومحمد حيدرة مسدوس، ود. حسين علي حسن، د. سيف صائل، جار الله عمر، احمد الحبيشي وآخرين.

وقال "ظللنا سنة كاملة في البريقة نعمل على إعداد تصور ورؤية كاملة نقدمها للجنة المركزية لتتخذ قرارها الكامل، وفعلاً انجزنا المهمة، وفي الليلة التي علي عبدالله صالح زار عدن نحن كنا في اجتماع اللجنة المركزية نناقش هذه الرؤية، وخلاصتها أن تتم الوحدة على أساس كونفدرالي ولمدة عشر سنوات، لأنه سبق أن سمحنا للمواطنين بالتنقل بالبطاقة".

وأضاف عضو مجلس الرئاسة السابق "أثناء الاجتماع انسحب أمين عام اللجنة المركزية علي سالم البيض وجعلني أترأس الاجتماع، وخرج من الاجتماع ليقابل علي عبدالله صالح".

وتابع سالم صالح: "ذهبا واتفقا (صالح والبيض) على الوحدة في نفق جولدمور، وجاء البيض وقال لنا اننا اتفقنا على وحدة اندماجية، فأخبرنا أننا في اجتماع ونناقش الوحدة الكونفيدرالية وتناقشنا مع علي عبدالله صالح في المعاشيق، وبعدها حصلت التطورات على اساس الوحدة الاندماجية".

وأردف عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي قائلاً: "دعني أقول للناس نحن أنقسمنا في هذا الموضوع هناك من ذهب مع علي عبدالله صالح وهناك من تأخر وهم مجموعة كانوا من المكتب السياسي معروفين وكان لهم موقف من هذه التطورات، ولكن كان خيار لابد ان نمضي فيه وما كان ينبغي ان نختلف داخلنا في تلك اللحظة التاريخية".

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وأشار سالم صالح إلى أن الحزب الاشتراكي وقيادته طلبت فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات عقب توقيع اتفاق الوحدة.

واعتبر أن الاقاليم هي الحل الأفضل للمرحلة المقبلة في اليمن. مؤكداً أن الحزب الاشتراكي اليمني لن يعود إلى جنوب اليمن، كما أن أي حزب أو أي تشكيل سياسي سيعود بنفس التجربة السابقة التي كان يمثلها الحزب الاشتراكي.

وقال سالم صالح إن أي جهة تعمل على تحقيق "العدالة الاجتماعية" بالاضافة الى الأمن والأمان وتحسين المستوى المعيشي للناس سيكون الناس معها بالتأكيد".

وحول عدد الأقاليم التي يمكن ان تمثل شكل الدولة المقبلة في اليمن، تحدث قائلاً "رأيي في ثلاثة اقاليم، إقليم الجنوب كما هو قبل العام 1990، وإقليم الوسط والذي عانى من الاستبداد والظلم ولقرون عديدة ويتمثل في تعز وإب والبيضاء هؤلاء بحاجة لبناء إقليمهم وايضا استعادة حقهم وهم من يستطيعون ان يقولوا نعم أو لا، وايضاً الاقليم الثالث القائم الآن في صنعاء".

وفيما يتعلق بعلاقته مع المجلس الانتقالي الجنوبي، قال عضو مجلس الرئاسة السابق : "أنا واحد من الاشخاص ومنذ فترة، خاصة بعد حرب 2015 كان مطلبنا أو رأينا عدم الاعتماد على الجهد العسكري والامني فقط، ولابد من جهد سياسي وفعلاً كان هناك استجابة وبدأوا الاهتمام وفي الاخير شكل المجلس الانتقالي مع تشكيلات أخرى في الحراك". مضيفاً "يؤخذ عليهم (المجلس الانتقالي) انهم لم يشكلوا جبهة واحدة ووحدة واحدة حتى يكون الصوت أو الموقف او البرنامج لهم جميعاً".

واستدرك سالم صالح قائلا: "لكن برز المجلس الانتقالي والناس دعمته وتفاءلت به وهؤلاء من اخواننا وابنائنا، وقابلوني هنا في رمضان ولدي ورقة قدمتها لعيدروس الزبيدي وهاني بن بريك واعضاء مجلس الرئاسة وحددت لهم سبع نقاط، أهمها ضرورة التعامل مع الرئيس عبدربه منصور هادي ينبغي ان يتم التفاهم معه لانه رئيس معترف به اقليميا ودولياً، والنقطة المهمة الثانية قلت لهم إن اردتم إنجاز الاهداف اللاحقة لابد من انهاء الحرب".

وشدد القيادي في الحزب الاشتراكي ،على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف سواء المجلس الانتقالي او الحوثيين أو أي أطراف أخرى ، على إيقاف الحرب في اليمن.

وقال "نحن نريد انهاء الحرب، اولادنا الآن بلا تعليم، الناس بلا رواتب والناس أصبحت تعاني معاناة كبيرة للغاية اذا ما هو المطلوب؟ المطلوب هو تحقيق السلام".