شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن السبب الغير معلن وراء تعيين الفريق "بن عزيز" رئيسا لأركان الجيش الوطني وأحداث تغيير مفاجئ في هرم القيادة العسكرية ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في قرار مفاجيء استهدف بحسب مراقبين بدء تحرك عسكري جاد لفرض الحسم وتقويم الاختلالات داخل هرم القيادة العسكرية للجيش الوطني..أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، امس الجمعة، قراراً بتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان.

وقضى قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2020، بتعيين اللواء الركن/ صغير حمود عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق.

وقضت المادة الثانية من القرار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ويعد الفريق صغير بن عزيز رابع رئيس لهيئة أركان الجيش اليمني، منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وكان الرئيس اليمني، عين في مطلع نوفمبر 2018، اللواء عبدالله النخعي رئيسا لهيئة الأركان، خلفا للواء طاهر العقيلي الذي عين مستشارا للرئيس هادي للشؤون العسكرية، عقب أشهر من إصابته بانفجار لغم زرعه الحوثيون في محافظة الجوف شمال اليمن.

Advertisements

وسبق العقيلي في رئاسة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع.

والفريق صغير حمود أحمد عزيز هو عضو برلماني وقائد عسكري، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

التحق بالخدمة العسكرية في الحرس الجمهوري في عام 1983، ورقي إلى رتبة عميد عام 2007.

تقلد عدة مناصب عسكرية كان آخرها قائدا للعمليات المشتركة ورئيسا للعمليات ونائبا لكبير المعلمين بمعسكر طارق بن زياد الحرس الجمهوري.

انتخب عضوا في مجلس النواب اليمني عام 1997، وأعيد انتخابه في الدورة اللاحقة عام 2003.