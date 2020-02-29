شكرا لبحثكم عن خبر اعلان " هام " من الجوازات السعودية حول قوائم الأشخاص المسموح لهم دخول المملكة بعد قرار المنع ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قوائم الاشخاص الذين يمكن لهم دخول أرض المملكة , حيث قالت أنه بإمكان الأشخاص الذين يملكون تأشيرة زيارة متعددة وغادروا المملكة، الدخول إليها شريطة عدم أسبقية زيارة أي من الدول الموبوءة بفايروس كورونا الجديد قبل أسبوعين من الوصول للمملكة.

جاء ذلك رداً منها على استفسارات المغردين عبر حسابها على «تويتر».

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وكانت السلطات السعودية، قد اعلمت في وقت سابق , تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، بالاضافة الى تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا للحيلولة دون وصول الفيروس المميت الى البلاد.

كما أهابت بمواطنيها الى عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.

وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.