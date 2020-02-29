شكرا لبحثكم عن خبر بعد 72 ساعة من الهدوء..الحوثيون يعاودون الانتحار الجماعي صوب أهم المناطق شمال شرق البلاد(تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشتعل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن المواجهات عاودة بشكل أشد وأعنف من الأيام الماضية بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة, بعد نحو 72 ساعة من الهدوء.

وأضافت المصادر أن المواجهات على أشدها في أطراف جبال يام والمتون والغيل والعقبة وصبرين, يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

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وذكرت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تشن هجمات متفرقة ومستميتة في مختلف جبهات المحافظة, وخصوصا جبهة العقبة الواقعة شرق المدينة.

وأوضحت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تدفع بعناصرها إلى خط المواجهات وبشكل غير مسبوق, يلقون خلالها محارق وانتحار جماعي بنيران القوات الحكومية.

وبينت المصادر أن الميلشيا الحوثية تحاول تحقيق تقدم من خلال تنفيذ عمليات انتحارية جماعية, تنتهي بالفشل, وتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبحسب المصادر خسرت ميلشيا الحوثي المتمردة خلال مواجهات الأيام القليلة الماضية عشرات من قياداتها الميدانية الذين ينتمي معظمهم إلى محافظة صعدة المعقل الرئيس للميلشيا.