شكرا لبحثكم عن خبر اخر التطورات ..تصاعد غير مسبوق لحدة المعارك في ثلاث جبهات بالجوف والكشف عن مقتل قيادات حوثية بارزة ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي أكثر من عشرين من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح اخرون، في مواجهات اندلعت، الخميس 27 فبراير/شباط، مع قوات الجيش الوطني في عدد من جبهات القتال بمحافظة الجوف (شمال البلاد).

مصادر عسكرية ميدانية قالت ان ”مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، في جبهات العقبة، وقويحش، وسلسلة جبال حام، جنوب غربي المحافظة“.

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وبحسب المصادر ذاتها، فقد اسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات بينهم قيادات في الجماعة، إضافة الى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد العسكري.

وأشارت الى ان قوات الجيش تمكنت من إعطاب اليات ودوريات تابعة للمليشيا في جبهة العقبة وحام.

وتشن مليشيا الحوثي هجمات متكررة على الجوف دون ان تحرز اي تقدم فعلي منذ انطلاق تصعيدها العسكري على المحافظة قبل اكثر من شهر.