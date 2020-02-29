شكرا لبحثكم عن خبر ورشة تعريفية للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بالعاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن الورشة التعريفية للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

الورشة التي اقيمت برعاية وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم وبحضور وكيلة وزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي تستهدف عدد من الخطباء والمرشدين وعاملين بالقطاع الصحي ومشرفين اجتماعين بعدن.

وقال وكيل وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور " علي الوليدي " أن الورشة " تهدف إلى نشر مفاهيم الخاصة بالإجراءات الاحترازية لوقاية من فيروس كورونا والحميات الأخرى بمحافظة عدن والمحافظات الاخرى.

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لافتا أن وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة النقل ممثلة بمطار عدن والريان والمنافذ البرية والبحرية ومنظمة الصحة العالمية قد عملت على إنشاء وتجهيز غرف ومحاجر صحية لكشف الأفراد الوافدين لبلادنا عبر المنافذ الدولية.

وقال نطمئن المواطنين أن بلادنا وبأذن الله خالية من فيروس كورونا ولا صحة للأخبار والشائعات المتداولة حول جلب مواطنين مصابين بالفيروس من دول خارجية، إنما الهدف هو نشر الوعي المجتمعي للوقاية من الأمراض المختلفة كالحميات وغيرها.

مثمنا جهود الحكومة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى المتمثلة للاستعداد في مجابهة انتشار كورونا الذي ينتشر في بعض دول العالم.