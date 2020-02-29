شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن أسماء المرشحين للمنح الدراسية في المجر للعام الدراسي 2020-2021م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن قطاع البعثات والمنح الدراسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن أسماء المرشحين للمنح الدراسية في المجر للعام الدراسي 2020-2021م.

ودعت الوزارة ،الطلاب المرشحين للمنح الحضور الى مبنى الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال إجراءات تسليم ملفاتهم قبل موعد سفرهم إلى دولة المجر والإستعداد للمقابلة ومتابعة بريدهم الإلكتروني..مشيرة الى انه سيتم اشعار الطلاب بموعد المقابلة عبر البريد الإلكتروني .

الجدير ذكره ،بان الوزارة سعت إلى تسهيل عملية التقديم على المنح من خلال جملة من الإجراءات التي سهلت على الطلاب التسجيل من اي منطقة داخل او خارج الوطن ، في المنح المجرية بآلية إلكترونية جديدة لضمان الوصول لكافة المستحقين .