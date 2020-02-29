شكرا لبحثكم عن خبر في يوم الجمعة ساعات سوداء عاشها الحوثيين في هذه الجبهة.. هذا ما حدث لهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن طائرات التحالف العربي يوم الجمعة، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وأفادت مصادر عسكرية بان طائرات التحالف العربي شنت 25 غارة مركزة على مواقع متفرقة للمليشيات، أستهدفت فيها تجمعات لعناصر الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من مديريتي المصلوب والغيل بالمحافظة. ووفقا لذات المصادر فأن القصف المكثف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا. وتدور معارك ضارية في جبهات المديريتين، منذ أكثر من شهر، ومواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والمليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في يوم الجمعة ساعات سوداء عاشها الحوثيين في هذه الجبهة.. هذا ما حدث لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.