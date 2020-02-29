شكرا لبحثكم عن خبر عاجل اول رد لقوات "طارق صالح" على تعيين بن عزيز رئيسا للاركان العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اول رد لقوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، على قرار رئيس الجمهورية بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الاركان العامة للجيش الوطني.

قال المتحدث باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، عبر حسابه على موقع تويتر: الفريق صغير بن عزيز من أكثر رجال اليمن صدقاً و شجاعة في مواجهة التمدد الإيراني في اليمن.وأضاف: نبارك له الثقة بتعيينه رئيس لهيئة الأركان العامة، و نسال الله أن يكون له عونا في أداء مهامه.