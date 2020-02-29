شكرا لبحثكم عن خبر عاجل فتحي بن لزرق يعري حزب الاصلاح عقب تعيين بن عزيز رئيسا للاركان العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق، بأن جزء من مشكلة الحرب في اليمن هو اعتقاد بعض قيادات حزب الاصلاح بأن منظومة الشرعية اليمنية خاصة بهم.

وكتب بن لزرق عبر حسابه بموقع " تويتر" تابعها محرر أبابيل نت :جزء من مشكلة إطالة الحرب في اليمن هي إعتقاد بعض المنتمين للإصلاح ان الشرعية منظومة خاصة بهم ولذا يغضبهم دخول بعض الأطراف السياسية الأخرى ضمن هذه المنظومة.

واضاف، مثل هذا سلوك أو تفكير أمر خاطئ فالانتصار لليمن لن يكون إلا بمنظومة تتشارك فيها كل الأطراف السياسية ضمن قاعدة الوطن للجميع .

ويأتي تعليق بن لزرق عقب ساعات من اصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الفريق عزيز بن صغير، المحسوب على حزب المؤتمر، رئيسا لهيئة الاركان العامة للجيش الوطني والذي اثار غضب بعض قيادات حزب الاصلاح.