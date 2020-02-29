الميسري والجبواني يحاولان عرقلة باخرة منافسة للعيسي والمقاومة الجنوبية تتدخل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

حاول وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل، صالح الجبواني، عرقلة تفريغ شحنة نفط تابعة لشركة منافسة لرجل الأعمال والمسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد العيسي .



ووجه الميسري بالتحفظ على شحنة الباخرة "فريت مارج" التي تتبع شركة فامبا للخدمات النفطية، لكونها تنافس محتكر عملية توريد المشتقات النفطية احمد العيسي على الرغم إستكمال شركة" فامبا" كل الموافقات الرسمية من قبل كل الجهات المعنية في الدولة، ودفعها الرسوم الجمركية ومستحقات الدولة كاملة بما يقارب مليار وتسعمائة مليون ريال، ولم يسمح لها بالدخول للتفريغ.

وإزاء ذلك تدخلت المقاومة الجنوبية والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد، وقامت بإيقاف ضخ مشتقات نفطية من سفينة تابعة للمتنفذ الإخواني أحمد العيسي، في إطار حرصها على فتح السوق للمنافسة الشريفة أمام التجار الجنوبيين وكسر الاحتكار.

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وقال بيان للمفوضية أنه جاءت تلك الخطوة بعد إقدام المتنفذ العيسي ووزير النقل المدعو صالح الجبواني بمنع دخول سفينة تابعة لتاجر جنوبي تحمل 35 ألف طن من مادة البترول، عقب استيفائها كافة الشروط ودفع رسوم الجمارك التي وصلت إلى 2 مليار ريال يمني.

وكانت قد استنكرت المقاومة الجنوبية، خطوة إيقاف السفينة التابعة للتاجر الجنوبي؛ كونها تشرعن الاحتكار وتقوم بتطفيش التجار المنافسين وتكبدهم خسائر باهظة.

وقال مصدر إن الباخرة التي تم إخراجها من الغاطس تقوم بدفع مبلغ 25 ألف دولار بشكل يومي رسوم تأخير.

يشار إلى أن العيسي سبق له إيقاف شركة البسيري وعدداً من الشركات المحلية التي أرادت المنافسة، مستخدماً نفوذه في السلطة وقربه من صناع القرار، ليظل محتكراً لسوق المشتقات النفطية