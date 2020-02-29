قصف حوثي على قرى مأهولة بالسكان بالجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مزارع المواطنين والقرى المأهولة بالسكان في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، في إطار خروقاتها المستمرة لاتفاق السويد.

Advertisements وذكرت مصادر محلية في الجاح أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة منها سلاح 14.5 على مزارع المواطنين الواقعة جنوب منطقة الجاح بشكل همجي منذ ساعات الصباح. وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة صوب القرى المأهولة بالسكان في المنطقة مما أدى إلى إثارت الخوف والهلع في صفوف المواطنين الأبرياء . وتواصل مليشيات الإجرام الحوثية سلسلة جرائمها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف وقصف القرى السكنية المأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

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