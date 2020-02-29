إشادة بجهود الفضائية اليمنية في تغطية بطولة كأس الولايات للجاليات اليمنية بأمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اشاد المسؤول في إتحاد كرة القدم للجاليات بأمريكا، خالد الصهيبي بدور الإعلامي خالد عليان، مديرعام البرامج بالفضائية اليمنية ،وزميله الإعلامي عبد الرحمن سيلان مدير العلاقات العامة بالقناة في تغطية بطولة كأس الولايات للجاليات اليمنية بأمريكا، والتي إستضافتها كاليفورنيا وأختتمت منتصف الشهر الجاري .



وقال الصهيبي في منشور له بالفيسبوك، "زخم كبير لبطولة كأس الولايات للجاليات اليمنية بأمريكا ، التي أستضافتها كاليفورنيا،وتختتم اليوم الأثنين" .

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وذكر الصهيبي أن التقارير التي أعداها ، عن إفتتاح ،ومنافسات البطولة ،وعرضتها الفضائية ضمن برامجها ، كانت تقارير ،وريبورتاجات رائعة ،وومميزة ، لكن الأكثر تميزاً ،وروعة هي تلك اللقاءات ،التي أدارها ،والمحاضرات القيمة التي ألقاها عليان ، وكان أهمها ، وأجملها ذالك اللقاء الذي أداره ، أثناء التكريم الذي أقامه فريق يمن يونايتد نيويورك ،وكرم خلاله ، بعض الداعمين ، ونشطاء الجالية في كاليفورنيا ،وفي مقدمتهم الأستاذ فواز الرياشي ، رئيس الإتحاد العام للمغتربين في الولاية.

واشار إلى أن الكلمة التي ألقاها عليان رائعة ، غزيرة بالدروس ، مليئة بالفوائد ، وقيمة بمحتواها اللغوي ،والأدبي ، كلمة أنتزعت إعجاب كل الحاضرين لذالك اللقاء ، وفي مقدمتهم ، نجوم فريق يمن يونايتد نيويورك.

وتوجه الصهيبي بأسمه ،وبأسم إدارة ، ولاعبي ،ومنتسبي يمن يونايتد نيويورك ، بالشكر الجزيل ، للإعلامي المخضرم خالد عليان ، ولزميله ، المتألق عبد الرحمن سيلان ، ولكل العاملين بفضائية اليمن .