مسؤول بحضرموت يُهنئ ناديين لصعودهما للمباراة النهائية ببطولة الهبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

حضرموت - الخليج 365

قدم مسؤول محلي بحضرموت، التهاني لناديين بمناسبة صعودهما إلى المباراة النهائية لبطولة ذكرى الهبة الحضرمية بنسختها السادسة.



وفي التفاصيل، رفع وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي تهانيه وتبريكاته لماديي التضامن واتحاد سيؤن بصعود فرقهما الكروية إلى المباراة النهائية لبطولة ذكرى الهبة الحضرمية في نسختها السادسة التي تقام برعاية كريمة من وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش وإشراف اللجنة التحضيرية للفعاليات المصاحبة لذكرى الهبة لاستشهاد المقدم سعد بن حبريش وبتنظيم من قبل اتحادي الساحل والوادي.

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وكذا تتويج الفريقين بكأس ابطال تصفيات الأندية تجمع الساحل والوادي على حساب سمعون الشحر و شبام في مباراة الفريقين في بارادم بالمكلا والاولمبي بسيون الذي من المقرر أن وديحتضن النهائي الحضرمي .

وقال الوكيل المساعد للشباب أن رياضة حضرموت أصبحت اليوم شعلة من الحراك الرياضي الذي يجمع ولا يفرق أبناء المحافظة وجعلهم يرسمون لوحة المحبة والسلام والأمن والأمان وهذا يأتي بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها راعي الشباب الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل أول المحافظة رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمر بن حبريش للقطاع الشبابي والرياضي.

مثني على جهود اللجنة الإشرافية و المنظمة للبطولة والتي تمثل حدث حضرمي عظيم للتضحية التي قدمها شهيد الهبة المقدم سعد بن حبريش لهذه الأرض حضرموت ولهذا فإن شبابنا اليوم يردون الوفاء بالوفاء لهذا المقدم ومتمني أن يكون النهائي المرتقب بين الناديين يليق بمكانة المناسبة وسمعة الناديين الكبيرين العريقين والجمهور الحضرمي في الساحل والوادي دون استثناء