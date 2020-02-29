ايرادات جمارك وادي حضرموت ترتفع إلى أكثر من 43 مليار للعام 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ارتفعت إيرادات الجمارك بوادي وصحراء حضرموت (شرق اليمن) إلى أكثر من ٤٣ مليار و ٤٠٠ مليون ريال، العام الماضي بزيادة ١٠ مليارات ريال عن عام 2018.



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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، عن مدير مكتب الجمارك عاشور قفزان قوله، إن أسباب الزيادة تعود إلى جهود الإدارة والعاملين على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتدفق المغتربين خروج نهائي وترسيم سياراتهم والياتهم المصاحبة معهم وزيادة الاستيراد من قبل المستثمرين عبر منفذ الوديعة البري، واستمرار الرحلات الجوية بمطار سيئون الدولي واستفادة التجار والمستثمرين من المطار في الاستيراد وخاصة في مجال الأدوية إلى جانب ترسيم المواطنين لسيارتهم والياتهم بالمكتب وجمرك منفذ الوديعة البري مستغلين فترض تخفيض الرسوم الجمركية.

ولفت إلى صدور قرار وزير المالية بشأن تمديد فترة التخفيض لمدة شهرين اعتبار من ١ يناير الجاري وحتى ٢٩ فبراير الجاري.

وأهاب مدير عام الجمارك بكافة المغتربين والمواطنين الذي يرغبون ترسيم سيارتهم والياتهم بسرعة التوجه إلى مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت للاستفادة من التخفيضات الإضافية في الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى خلال فترة التمديد.