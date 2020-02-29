عدن .. تدشين ورشة عمل تحليلية للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد ، اليوم بعدن ، ورشة العمل التحليلية الخاصة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (النسخة الثالثة)، التي تنفذها منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الاوروبي، بالشراكة مع السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي .



الورشة تأتي ضمن برنامج تطوير نظم معلومات الامن الغذائي والانذار المبكر الممول من الاتحاد الاوروبي، ويشارك فيها 70 مختص في مجال الامن الغذائي من المكاتب الحكومية ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية على مدى خمسة أيام.

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وتركز على تحليل التصنيف المرحلي حول درجة شدة وحجم انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية في 13 محافظة، وكيفية الاستفادة من المعلومات التقييمية في عملية صنع القرارات الاستراتيجية.

واوضح زيد أهمية هذه الورشة التحليلية التي ستنعكس نتائجها على عملية اتخاذ القرارات المناسبة ضمن خطة عمل استراتيجية سيتم اتخاذها من قبل الحكومة للعام 2020 لمصلحة المواطن .. مشيدا بدور منظمة الفاو الجهات ذات العلاقة على الجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع وبرامج تطويرية تساهم في تحسين الامن الغذائي والتغذية في اليمن .

من جانبه أوضح القائم بأعمال مدير مشروع نظام الامن الغذائي والانذار المبكر جويل مكي، ان البرنامج الذي ينفذ على مدى سنتين، ويستهدف 22 محافظة يمنية، يدعم تأسيس جهاز مؤسسي لتهيئة القرار الخاص بالامن الغذائي .. لافتا الى انه تم عقد ورشة عمل تنشيطية خلال الفترة الماضية هدفت الى بناء قدرات العاملين في مجال الامن الغذائي والتغذية وتعزيز استخدام الية التصنيف المرحلي كأداة لتحليل وضع الامن الغذائي لأعداد المشاركين لمرحلة التحليل.