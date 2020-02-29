عدن .. مدير اشغال البريقة يتفقد سير العمل في كورنيش كود النمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

تفقد مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية البريقة محافظة عدن ، المهندس طلال علي بن علي ، سير العمل في مشروع بناء مظلات جديدة في كورنيش كود النمر بالمديرية ، البالغ تكلفته الإجمالية " 21 مليون و 607 ألف و 257 ريال " ، بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية .

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وفي الزيارة ، استمع المهندس طلال علي ، من مهندس المشروع مازن عبدالله الشيباني ، إلى شرح عن نسبة إنجاز العمل في المشروع - الذي ينفذه " مكتب العرامي للمقالات العامة " - التي بلغت 70% ، مشيراً إلى أن مساحة المظلة الواحدة تقدر " 130 " متر مربع .

وشدد مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية المهندس طلال علي بن علي ، على ضرورة تقيد مقاول المشروع بالمواصفات والمقاييس الهندسية والفنية مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة المتفق عليها في بنود عقد العمل ، مؤكداً أهمية إنجاز هذا المشروع الخدمي الهام في تحسين وتطوير الكورنيش ولما له من فائدة لزواره ومرتاديه لقضاء أوقات ممتعة فيه ، ناهيك إلى أنه يعد أحد المواقع السياحية الجميلة التي تمتلكها مديرية البريقة وتميزها عن باقي مديريات محافظة عدن .