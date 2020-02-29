- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. مدير اشغال البريقة يتفقد سير العمل في كورنيش كود النمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
تفقد مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية البريقة محافظة عدن ، المهندس طلال علي بن علي ، سير العمل في مشروع بناء مظلات جديدة في كورنيش كود النمر بالمديرية ، البالغ تكلفته الإجمالية " 21 مليون و 607 ألف و 257 ريال " ، بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية .
وفي الزيارة ، استمع المهندس طلال علي ، من مهندس المشروع مازن عبدالله الشيباني ، إلى شرح عن نسبة إنجاز العمل في المشروع - الذي ينفذه " مكتب العرامي للمقالات العامة " - التي بلغت 70% ، مشيراً إلى أن مساحة المظلة الواحدة تقدر " 130 " متر مربع .
وشدد مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية المهندس طلال علي بن علي ، على ضرورة تقيد مقاول المشروع بالمواصفات والمقاييس الهندسية والفنية مع الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة المتفق عليها في بنود عقد العمل ، مؤكداً أهمية إنجاز هذا المشروع الخدمي الهام في تحسين وتطوير الكورنيش ولما له من فائدة لزواره ومرتاديه لقضاء أوقات ممتعة فيه ، ناهيك إلى أنه يعد أحد المواقع السياحية الجميلة التي تمتلكها مديرية البريقة وتميزها عن باقي مديريات محافظة عدن .
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. مدير اشغال البريقة يتفقد سير العمل في كورنيش كود النمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.