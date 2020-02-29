شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اول زعيم في العالم يعدم مواطن جراء اصابته بفيروس كورونا من اجل حماية بلده والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - تعرف على اول زعيم في العالم يعدم مواطن جراء اصابته بفيروس كورونا من اجل حماية بلده





عدن - ياسمين التهامي - تعرف على اول زعيم في العالم يعدم مواطن جراء اصابته بفيروس كورونا من اجل حماية بلده قالت وسائل اعلام عالمية ان زعيم كوريا الشمالية اصدر حكم بإعدام مواطن بعد ان تبين انه يحمل فيروس كورونا المميت. وحذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من خطورة انتشار فيروس كورونا وذلك خلال ظهور نادر وسط جهود للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد. وقال كيم خلال حضور تدريبات عسكرية أمس الجمعة: “في حال انتشر المرض المعدي خارج السيطرة ووجد طريقه إلى داخل بلدنا فسيكون له عواقب خطيرة، مشيرا إلى أن التدابير القوية التي اتخذها حزبنا(الحزب العمال الحاكم) والحكومة منذ البداية كانت الأكثر ثقة وموثوقية وقائية” بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية. كما عقد كيم اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم بحث خلاله سبل اتخاذ إجراءات للوقاية من الفيروس. وقال خلا الاجتماع “إن المهمة العاجلة في الوقت الحالي تتمثل في تكملة واستكمال قانون الطوارئ في الدولة لمكافحة الوباء وتعديل لوائح الدولة لمراقبة الأزمة بطريقة منظمة”. وكانت كوريا الشمالية سريعة نسبيا في اتخاذ إجراءات وقائية ضد الفيروس منذ أول ظهور له في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر ديسمبر/كانون الأول. وشددت بيونغ يانغ حدودها مع الصين، وضاعفت فترة الحجر الصحي لأولئك القادمين من دول أجنبية لمدة شهر وألغت مسابقة ماراثون دولية كبيرة من المقرر عقدها في منتصف أبريل/نيسان.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على اول زعيم في العالم يعدم مواطن جراء اصابته بفيروس كورونا من اجل حماية بلده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.