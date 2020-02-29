شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سما المصري تغضب جمهورها بصورة غير متوقعة.. ومتابعيها: “عيب الرئيس لسة ميت” والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكانت تلك الإطلالة جريئة، مما أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت سما المصرى خلال الصورة وهى مرتدية عبائة سوداء بجانب توك توك .

ونالت هذه الصورة غضب عدد كبير من متابعيها حيث علق إحداهما على الصورة قائلة “عيب عليكي احنا في حالة حداد”، “عيب الرئيس لسة ميت”، بينما طالب الآخرون بعدم الظهور بها أمام العامة بمواقع التواصل.

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