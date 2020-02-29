شكرا لمتابعة خبر عن شاهد لي عريس سعودي يعيد العروس لئمها وابوها ويمهلهم 20 يوماً فقط.. من بعد 3 أسابيع من الزفاف.. والسبب كان مروع للجميع!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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