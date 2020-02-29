شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يزلزل اركان دولة المليشيا الحوثية ,و صنعاء تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا ..والمفاجأة تكمن في شخص المصاب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 04:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سجلت السلطات الصحية في العاصمة صنعاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

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واكد مصدر صحي، تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا في صنعاء.

المصاب موظف دولي يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة، وقد وصل قبل أيام عبر مطار صنعاء وثبت بأنه حامل للفيروس، وقد اختلط بعدد من المسؤولين والعاملين في المنظمات بصنعاء وهو الآن في حجر صحي بعدما تم اخلاء البناية السكنية التي يعيش فيها (مبنى سكن موظفي الأمم المتحدة بمنطقة حدة) ويشتبه ان يكون هناك يمنيين او اجانب يعملون في المطار او في المنظمات او آخرين قد اصيبوا بالفيروس بعد الاختلاط بالمصاب.

واصدرت جماعة الحوثي تعليمات مشددة بعدم النشر حول الموضوع والتكتم عليه.

