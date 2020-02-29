شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يفاجئ الجميع ويكشف عن خطر قادم يهدد مأرب ويعلن عجزه وعجز السلطات من الوقوف امامة او القيام بأي تحرك لمواجهته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 04:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن الشيخ سلطان العرادة انه سيقدم كل مساعدة ممكنة لتلافي الخطر القادم الذي قد يؤثر على كل سكان مارب.

داعيا الجميع الى اخذ الحيطة والحذر من هذا الامر الداهم .

وحذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن من تأثر عدد من محافظات البلاد بموجة غبار واسعة الانتشار مصدرها وسط وشمال شرق الجزيرة العربية.

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وتوقع المركز اليمني في نشرته الجوية المحدثة، أن تتأثر صحاري محافظات "حضرموت، الجوف، مأرب، شبوة" بموجة غبار واسعة خلال الـ24 ساعة القادمة.

ولفت المركز إلى أن موجة الغبار، قد تمتد الى المرتفعات الجبلية لتشمل محافظات صعدة وعمران وحجة وصنعاء وذمار.

ودعا المركز كبار السن والأطفال ومرضى الربو القاطنين بتلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار العوالق الترابية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ونصح المركز المواطنين، بتجنب الخروج من المنزل في الأجواء المغبرة الا عند الضرورة، وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ المنزل، وارتداء كمامات واقية عند الخروج من المنزل، مع ضرورة بقاء الأدوية مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر المزمنة والجهاز التنفسي واستخدام البخاخات الخاصة عند الحاجة وحسب تعليمات الطبيب.

كما نصح المركز، باستخدام المرطبات الخاصة بالأنف أو وضع قطرات من زيت الزيتون داخل فتحات الأنف لتجنب جفاف الجيوب الأنفية، وكذا النظارات لحماية العين لمن يستخدمون الدراجات النارية أو لمن يتعرضون بشكل مباشر لهبات الرياح المغبرة.

