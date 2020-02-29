شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل :مليشيا الحوثي توشك على اجتياح الحزم وفرض السيطرة على محافظة الجوف..تفاصيل حصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحسب مصادر محلية وعسكرية فقد اندلعت معارك عنيفة في مديرية الغيل وشنت مليشيا الحوثي هجوما ضاريا بأستخدام 14 نسقا من المقاتلين واستمرت المعارك ما يقارب 45 ساعة وتمكنت المليشيا من اجبار الجيش على الانسحاب والتراجع .

واضافت ان الفارق العددي في الافراد وامتلاك الحوثيين اسلحة ثقيلة تفوق ما لدى الجيش وكذالك وجود بعض الخيانات والتحكم في الاتصالات كلها قلبت موازين القوى رأسا على عقب لصالح المليشيات و باتت الشرعية اليمنية تلفظ أنفاسها الاخيرة عقب تمكن سيطرة المليشيات الحوثية على مديرية الغيل بالكامل واقترابها من مدينة الحزم اخر قلاع الشرعية الحصينة في محافظة الجوف.



حيث استكملت مليشيات الحوثيين صباح اليوم السبت السيطرة على على قرية الغيل المحاذية لمركز عاصمة محافظة الجوف مدينة الحزم من جهة الغرب.

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وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثيين اصبحت قريبة من مدينة الحزم بعد سيطرتها على الغيل غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة خسرت خلالها المليشيات مئات القتلى والجرحى.

وفي ذات السياق يرى مراقبين ان سقوط الغيل يمثل تهديدا حقيقا على مديرية الحزم المحاذية لها من الجهة الغربية.

هذا وقد شن طيران التحالف عدة غارات اليوم السبت، على مواقع للحوثيين في مديرية الغيل بالجوف، ومديرية مجزر بمأرب.

