عاجل : شاهد صورة وردت للتو تبين المناطق الذي سيطر عليها الحوثيين في الجوف وآخر نقطة لتمركز قوات الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - قالت قوات الجيش إن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا وجرحوا، اليوم، بينهم قيادي بارز، في مواجهات تمكنت فيها القوات الحكومية، بإسناد مقاتلات التحالف العربي، من كسر 14 نسقاً هجومياً حوثياً، في مختلف جبهات محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصادر عسكرية تأكيدها أن القوات الحكومية خاضت مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، استمرت 36 ساعة متواصلة، كسرت خلالها 14 نسقاً هجومياً للمليشيا، في جبهات “الغيل، وحام، والساقية، والمتون”، في محافظة الجوف.

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وأضاف أن كل نسق حوثي ضم عشرات الأفراد وآليات عسكرية، إلا أن جميعها تلقت ضربات موجعة، وسقط بين صفوها عشرات القتلى، معظمهم لم تتمكن من انتشال جثثهم حتى اللحظة، فضلاً عن جرح آخرين.

كما أكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي عسكر ‎الحزمي، بنيران القوات الحكومية، في جبهة ‎حام بمديرية ‎المتون، في مواجهات عنيفة بين الطرفين. وتشهد مختلف جبهات القتال بمختلف المحافظات تصعيداً حوثياً مسلحاً، وانتهاكات إنسانية، في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن.

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